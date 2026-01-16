El casting de la nueva temporada de ‘Eufòria’, esta noche en 3CAT

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La cuarta temporada de Eufòria calienta motores con la emisión, esta noche (22.05) en 3CAT, de un especial sobre el casting del programa musical. Torna Eufòria mostrará la elección de 15 de los participantes, mientras que el público será el encargado de elegir al decimosexto durante la primera gala, el día 23. Con 16 tomas y más contenidos extra disponibles en exclusiva en la plataforma 3CAT, el programa contará con un nuevo jurado que combinará talento emergente, voces consolidadas y miradas artísticas muy personales. Del equipo anterior solo repite Alfred García y se incorporan dos artistas con una sólida trayectoria y una fuerte presencia escénica, que aportarán nuevas voces críticas: Mama Dousha y Queralt Lahoz. El concurso musical por excelencia de 3CAT regresa con Miki Núñez y Marta Torné, de nuevo, como presentadores.