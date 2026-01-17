Lleida Televisió ofrece hoy en directo la tradición de los Tres Tombs

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida Televisió ofrece hoy en directo, a partir de las 12.15, los tradicionales Tres Tombs, que se celebran con motivo de la festividad de Sant Antoni Abat. Jordi Sebastià y Aidé Robles serán los encargados de narrar el desfile, que este año estrenará recorrido. La comitiva de carruajes y animales seguirá el siguiente itinerario: recinto de las Firetes (camino de Grenyana), avenida Victoriano Muñoz, rotonda del Camí de Picos, calle Camí de Picos, avenida de Alacant, avenida de les Garrigues, Pont Vell, avenida Blondel, avenida de Catalunya, rambla de Aragón y avenida Balmes, hasta llegar a la cruz de los Tres Tombs. Además, Lleida TV emite hoy una nueva edición de Cafeïna (15.00) y el programa Lleida Activa, que analizará los centros especiales de trabajo a partir de las 21.00. Antes, a las 19.00, el canal ofrece el partido Vila-sana-Las Rozas de hockey.