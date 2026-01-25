El desalojo del instituto B9 de Badalona, hoy en ‘30 minuts’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa 30 minuts de 3Cat emite hoy (22.05) el reportaje B9, que cuenta la historia del asentamiento más grande de Catalunya durante más de dos años, con unas 400 personas ocupando un instituto abandonado de Badalona. Solo unos pocos vecinos explican la suciedad y la inseguridad que, según ellos, generaban los ocupantes. En agosto, una pelea entre dos residentes terminó con la muerte de uno de ellos. El ayuntamiento de Badalona lo calificó de “poblado de miseria”, y su alcalde justificó el desalojo señalando que la inmensa mayoría de los residentes eran delincuentes. Por su parte, 60 minuts ofrece esta noche (23.00), en el Canal 33, el documental Maduro, del socialisme a la dictadura, que repasa la trayectoria del presidente de Venezuela y la relación del país con el petróleo y con las potencias extranjeras interesadas en el oro negro.