La 2 Cat y C33 retransmiten el concierto benéfico ‘Act X Palestine’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El concierto-manifiesto Act X Palestine se celebra hoy en el Palau Sant Jordi en apoyo al pueblo palestino. Se podrá seguir por Canal 33 a partir de las 19.45, con los comentarios de Júlia Bertran, Josep Martin y Josep Palau, mientras que La 2 lo ofrece en directo desde las 20.00, con comentarios de Consol Sáenz (Radio 3), y en La 2 Cat, la retransmisión contará con la narración de Xavi Martínez (Ràdio 4) con un programa previo desde las 19.30 presentado por Cristina Villanueva. El evento reúne a una veintena de artistas, entre ellos Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushkaa, Yerai Cortés, además de la colaboración y participación de figuras del ámbito cultural y social como Lluís Llach, Gemma Humet, Eduard Fernández o Pep Guardiola. Los fondos recaudados irán destinados a organizaciones de ayuda humanitaria en Gaza.