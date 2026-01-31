Luz Casal e Isabel Coixet, invitadas de esta noche en el plató de ‘Col·lapse’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Jordi González contará esta noche (22.05) en Col·lapse, de 3Cat, con la presencia de Luz Casal e Isabel Coixet. La cantante, una de las voces más emblemáticas de la música española, repasará junto al presentador su extensa trayectoria. Por su parte, la directora de cine hablará de su última obra, Tres adioses, un film rodado en Roma que llegará a las salas la próxima semana. También asistirán al programa Albert Pla y Peyu, que colaboran en Hamlet, una propuesta algo distinta a la de Shakespeare; y Raúl Sánchez, que quedó tetrapléjico durante un partido de fútbol de veteranos. Por otro lado, 3Cat emite a las 20.30 la quinta edición del mapping de la Casa Batlló, que este año lleva por título Hidden Order, una proyección de United Visual Artists inspirada en la creencia de Gaudí de que la naturaleza sigue principios geométricos divinos.