El río Segre, desde el Alt Urgell hasta la Noguera, hoy en ‘A tocar de l’aigua’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El C33 emite hoy, a partir de las 19.16 horas, dos capítulos, de un total de 9, de A tocar de l’aigua, dedicados a los caminos fluviales de las cuencas del Segre y el Garona. Esta serie documental propone un trazado en el sentido del río desde su nacimiento hasta la desembocadura con desplazamientos sostenibles.

El primero sigue el recorrido por la Ribera del Segre, desde el embalse de Oliana hasta Alòs de Balaguer. El episodio muestra campos de regadío y secano, infraestructuras hidráulicas, caminos de ribera y patrimonio cultural y arquitectónico de pueblos y despoblados. A continuación, el segundo capítulo (a partir de las 20.07 horas) está dedicado a este río que atraviesa la comarca de la Noguera por el este y se detiene ahora en el río Sió, siguiendo su trazado hasta la desembocadura con paradas en las localidades de Balaguer y Vilanova de la Barca.