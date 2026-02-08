3CAT emite hoy en directo la alfombra roja y la gala de los Premis Gaudí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gran Teatre del Liceu acogerá esta noche la entrega de los Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català, que ofrecerá 3Cat en directo. Georgina Arnau, Elisenda Carod, Xescu Tapias y Eloi Vila serán los encargados de ofrecer, a partir de las 20.00, la última hora desde la alfombra roja de la Rambla y el Saló dels Miralls, con más de 1.800 invitados. Por primera vez, los Gaudí contarán con cinco presentadoras, todas mujeres y ganadoras de la estatuilla en ediciones anteriores: Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal. La gala, que emitirá 3Cat a partir de las 21.30 con la narración de Ismael Martín y Carolina Rosich, cuenta con Romería, dirigida por Carla Simón, como favorita, con un total de trece nominaciones, seguida de Sirat, de Oliver Laxe, con doce. Sorda, de Eva Libertad, aspira a diez galardones.