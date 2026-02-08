CINE
3CAT emite hoy en directo la alfombra roja y la gala de los Premis Gaudí
El Gran Teatre del Liceu acogerá esta noche la entrega de los Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català, que ofrecerá 3Cat en directo. Georgina Arnau, Elisenda Carod, Xescu Tapias y Eloi Vila serán los encargados de ofrecer, a partir de las 20.00, la última hora desde la alfombra roja de la Rambla y el Saló dels Miralls, con más de 1.800 invitados. Por primera vez, los Gaudí contarán con cinco presentadoras, todas mujeres y ganadoras de la estatuilla en ediciones anteriores: Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal. La gala, que emitirá 3Cat a partir de las 21.30 con la narración de Ismael Martín y Carolina Rosich, cuenta con Romería, dirigida por Carla Simón, como favorita, con un total de trece nominaciones, seguida de Sirat, de Oliver Laxe, con doce. Sorda, de Eva Libertad, aspira a diez galardones.