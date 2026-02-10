La lucha en las enfermedades raras, en ‘Moure muntanyes’ de TV3

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Nits sense ficció emite hoy (22.03) Moure muntanyes, que aborda las historias de lucha y superación de familias en torno a las enfermedades minoritarias. Dirigido por un equipo encabezado por Carles Prats, el documental sigue a varias familias que impulsan un ensayo clínico pionero en el mundo para tratar una enfermedad genética que provoca graves problemas cognitivos y de movilidad.

Después de dos años de seguimiento, el reportaje muestra cómo un grupo de madres, impulsadas por su fuerza y amor incondicional, logra hacer realidad en tiempo récord una terapia génica destinada a tratar la raíz de la enfermedad y no solo sus síntomas. El relato pone el foco en la determinación colectiva, el amor incondicional de unas madres y su unión y el papel de la ciencia y la medicina para desafiar los límites de lo posible.