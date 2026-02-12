FÚTBOL
La semifinal entre Atlético de Madrid y Barça, hoy en 3Cat y La 1
Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan hoy la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el estadio Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas).
El encuentro podrá seguirse en directo a partir de las 20.45 horas a través de 3Cat y también en La 1 de RTVE, en catalán, con los comentarios de Joan Carles García y Lluís Carreras.
Los azulgranas, vigentes campeones del torneo, afrontan el primer asalto tras eliminar a Guadalajara, Racing de Santander y Albacete, con el objetivo de encarrilar la eliminatoria y acercarse a una nueva final en La Cartuja de Sevilla.
El equipo rojiblanco encara la cita en un momento más irregular y busca mantener vivas sus opciones de clasificación.