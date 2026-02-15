El Hiopos Lleida se mide hoy al Girona en un nuevo derbi de la Liga ACB

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

3Cat emite hoy, a partir de las 11.45, el partido de la Liga ACB entre el Hiopos Lleida y el Girona, el segundo derbi consecutivo del equipo de Gerard Encuentra en el Barris Nord. Los leridanos perdieron su último partido ante el Manresa (90-99) y encajaron así su segunda derrota consecutiva, ya que también cayeron frente al Valencia la semana anterior (101-65). Por su parte, los gerundenses, que suman una victoria más que el Hiopos Lleida, también perdieron su último encuentro de la Liga ACB, ante el Barça (97-92). La narración del partido correrá a cargo de Nil Llobet, con Nacho Solozábal en el análisis técnico. Por su parte, Esport3 ofrecerá, a partir de las 17.55, el derbi de la Liga Femenina de baloncesto entre el Cadí La Seu y el Girona. Las jugadoras de Isaac Fernández buscarán dar la sorpresa ante el actual líder de la fase regular.