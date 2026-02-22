Estreno de la miniserie completa ‘Anatomía de un instante’ en La 1

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 1 estrena hoy (22.00) Anatomía de un instante, la miniserie de Movistar Plus+ de cuatro capítulos que disecciona el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, del que mañana se cumplen 45 años. Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo se convierten en la ficción en Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, las únicas personas que se mantuvieron en sus asientos cuando Tejero, pistola en mano, entró en el Congreso. A través de estos tres personajes que lideraron el paso a la democracia y de los tres cabecillas del golpe (Tejero, Milans y Armada), la serie relata la cadena de eventos que llevaron al país a estar a punto de volver al régimen militar. Una adaptación del libro de Javier Cercas, que ha sido denominado como “una de las obras capitales de la literatura en lengua castellana de nuestra época”.