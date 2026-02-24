Aceite de oliva directo de la aceitera: los 'arbequins' que salieron al Foraster explican como tener una piel perfecta

Publicado por Alba Mateu Creado: Actualizado:

El programa El Foraster, presentado por Quim Masferrer, visitó Arbeca este lunes. De entre todas las interacciones con los arbequins hubo una que destacaba un elemento tradicional de las tierras de Lleida: el aceite de oliva virgen como herramienta medicinal y antiinflamatoria para la piel.

Fue en la Cooperativa de Arbeca, donde el presentador se encontró con su presidente y el gerente. En un momento de la entrevista le explicaron que el aceite de oliva se utiliza como método para cuidar la piel. “El aceite tiene muchas propiedades” menciona el gerente. Especialmente, sorprendió a El Foraster cuándo dijo que "con mis niños no uso productos dermatológicos, si no aceite de oliva después de la ducha".

Según foros farmacéuticos el uso del aceite de oliva en la piel era ya común en el antiguo Egipto y hoy en día es un ingrediente más de la industria farmacéutica. Es exfoliante, antiinflamatorio, hidratante y nutritivo. En Lleida, sobre todo en zonas donde se produce aceite de oliva, como es el caso de Arbeca, es una acción recurrente y típica de las personas mayores, la de utilizarlo “de la aceitera a la mano y directa en la piel”, como se mencionaba en el programa de 3Cat.