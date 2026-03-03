TV3 y La 1 emiten la semifinal de la Copa entre Barça y Atlético de Madrid

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid podrá seguirse hoy (20.45) por La 1 y TV3. RTVE Catalunya ofrecerá la retransmisión en catalán a partir de las 20.45 horas, con la narración de Jaume Palomar y los comentarios técnicos de Lluís Carreras. El Barça afronta el duelo en el Camp Nou obligado a una remontada histórica tras el 4-0 encajado en el Metropolitano. El equipo de Hansi Flick necesita cuatro goles para forzar la prórroga y cinco para clasificarse en el tiempo reglamentario, sin encajar ninguno. Los azulgranas, líderes de La Liga, cuentan con bajas como Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Gavi, Andreas Christensen y Eric García, mientras que el Atlético llega con la eliminatoria encarrilada y en un buen momento competitivo. La final se disputará el 18 de abril en Sevilla.