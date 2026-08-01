‘El chiringuito’ ya tiene fecha de vuelta: el 17 de agosto en Energy

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El chiringuito ya tiene fecha de estreno en Mediaset. El programa deportivo volverá a la pantalla el próximo lunes 17 de agosto, con Josep Pedrerol al frente en Energy.

El formato mantendrá su horario habitual de late night, a partir de las 00.00 horas. Estará precedido por La cuenta atrás (23.45 horas), que repasará los momentos más destacados de la actualidad deportiva de la jornada antes de dar paso al debate y análisis. Las emisiones tendrán lugar de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro.

También seguirán los colaboradores habituales del formato, que tendrá corresponsales permanentes en lugares clave como Barcelona, Bilbao y Andalucía. Entre las principales novedades destaca el estreno de un nuevo plató que, además, acogerá a público en las emisiones especiales.