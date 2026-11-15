El maltrato invisible a los mayores, esta noche en el ‘30 minuts’ de 3Cat

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El programa 30 minuts de 3Cat aborda el maltrato a las personas mayores en el reportaje Els grans maltractats, que analiza las distintas formas de abuso y discriminación que sufren. El trabajo muestra cómo estas situaciones pueden comenzar con comportamientos cotidianos, como tratarlas como si fueran niños, ignorar sus decisiones o menospreciar sus necesidades. Según datos de los Mossos d’Esquadra, en 2025 se registraron 1.766 denuncias por maltrato a personas mayores en Catalu-nya, aunque muchos casos no llegan a denunciarse. El reportaje recoge testimonios de víctimas y especialistas, entre ellos la profesora de antropología social de la Universitat Rovira i Virgili Dolors Comas d’Argemir, que alerta de la relación entre el edadismo y los abusos. También aborda el abandono y la soledad no deseada, así como la sobrecarga de los familiares.