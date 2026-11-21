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Lleida TV emite en directo el partido entre la Secció Esportiva AEM y el Espanyol B, correspondiente a la décima jornada de la Segunda Federación femenina. El encuentro se disputará a las 16.00 horas en el Municipal de Recasens y permitirá seguir la evolución del conjunto leridano en una nueva cita liguera ante su afición. El enfrentamiento llega en un momento exigente para las locales, que ocupan la cuarta posición de la clasificación y reciben al filial blanquiazul, situado justo por delante, en el tercer puesto. Las jugadoras dirigidas por Samu Luna buscarán recuperarse de la derrota por 3-0 ante el Barcelona C de la pasada jornada y sumar puntos frente a uno de los equipos de la zona alta. El AEM mantendrá su apuesta por la presión alta para dificultar la salida de balón del rival. La retransmisión comenzará a partir de las 16.00 horas.