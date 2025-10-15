Esta mítica atracción de Port Aventura se renovará este invierno: "queremos alargar su vida"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Port Aventura ha anunciado este martes la reforma de una de sus atracciones más emblemáticas y con las que abrió el parque, ahora ya hace 30 años: el Dragon Khan. La mítica atracción del área de China tendrá una esperada reforma a partir del 7 de enero, cuando el parque cierre en invierno, después de la temporada de Halloween y Navidad, por mantenimiento.

Según ha explicado el parque en un comunicado, se ha contratado en la empresa suiza Bolliger & Mabillard para hacer un "retrack" parcial de la atracción. En concreto, cambiarán las vías del Cobra Rollo y del Vertical Loop por unas nuevas y, de esta manera, conseguir una sensación más suave cuando el usuario pasa por estas zonas.

Les dos partes que se reformarán este invierno.Port Aventura

Sergio Fraile, director de servicios técnicos de Port Aventura, ha asegurado que quieren "alargar la vida" del Dragon Khan, y que las obras que se harán son "bastante complejas y únicas, ya que no las habíamos hecho nunca hasta ahora". Según Fraile, a partir de las siguientes semanas ya llegarán las primeras piezas que se colocarán en invierno en la atracción. "El objetivo es disfrutar durante muchos años más todos de esta atracción mítica de Port Aventura", ha asegurado.