Cierran accesos al medio natural dentro del radio de la peste porcina

Los municipios que se encuentran dentro del radio de la peste porcina africana han decidido aumentar las restricciones y cerrar los accesos al medio natural. Todo después del hallazgo de dos jabalíes muertos en la zona de Cerdanyola del Vallès y de cuatro casos sospechosos.

Las medidas afectan a 64 localidades, parte del perímetro de seguridad de 20 kilómetros. A estas alturas, todos los municipios afectados son parte de la provincia de Barcelona. La entrada en el Parque Natural de la Sierra de Collserola ha quedado completamente restringido por actividades de ocio, y también se han precintado zonas de picnic, se han cortado caminos y se ha desplegado la policía local para informar a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, las instituciones piden que cualquier persona que se encuentre un jabalí muerto no lo manipule y llame al 112.

En Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), el consistorio ha precintado la zona de picnic del parque del Hostal del Fum. Decenas de personas pasean y hacen actividades dentro del parque, pero evitan acceder a la zona donde se ha prohibido el paso. La zona se ha acordonado con varias cintas de la policía local, pero no hay ninguna explicación del motivo de la medida.

En paralelo, el Ayuntamiento de Terrassa ha anulado todas las actividades previstas en la Anella Verda y ha ordenado cerrar el Centre d'Interpretació Ambiental de Bonvilar. Por otra parte, el consistorio terrasenc también señalizará con carteles y elementos de cierre los accesos al medio natural, clausura todas las zonas de picnic y ha pedido a la empresa de limpieza municipal Eco-Equip que incremente las tareas de limpieza y recogida en las baterías de contenedores situadas en barrios diseminados.

En Sabadell, la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha suspendido temporalmente las actividades familiares en el Espai Natura y en el bosque de Can Deu a raíz de las medidas preventivas contra la peste porcina africana. También cancela todas las actividades educativas dirigidas en centros escolares, incluyendo visitas, talleres didácticos y salidas programadas en la masía y en el bosque.

39 explotaciones porcinas situadas en un radio de 20 kilómetros del foco tendrán que estar confinadas al menos 12 meses y bajo "duros" controles de la "policía sanitaria".