El Govern pide la movilización de la Unidad Militar de Emergencias para hacer frente a la peste porcina africana

El Govern ha pedido al Estado español la movilización de unidades del equipo de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar la peste porcina africana, según declaraciones del conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca y Alimentació, Òscar Ordeig.

El conseller también ha afirmado que las pruebas a los cerdos de las 39 explotaciones dentro del radio afectado han salido negativas. También ha reconocido que hoy se han localizado más jabalíes muertos dentro de la zona vigilada, pero no ha detallado la cifra exacta. Al mismo tiempo, ha recordado que son los laboratorios oficiales de Madrid los que tienen que confirmar los casos, que de momento siguen siendo dos. Sin embargo, hay cuatro pendientes de confirmación.

Ordeig ha remarcado que todavía es vigente la alerta sanitaria, pero que ya se ha peinado el 70% del radio de vigilancia. Afirma que los positivos son jabalíes salvajes, y que el virus no ha llegado a las granjas.

El Govern mantiene vigentes las restricciones ya anunciadas, como el cierre de acceso a la zona infectada de seis kilómetros, las medidas de vigilancia en un radio de 20 kilómetros, y la suspensión de todas las actividades de ocio en el Parque de Collserola. A estas alturas, no hay medidas hacia ningún territorio de la provincia de Lleida.

El conseller pide no ir a Collserola, y alega que aquellas personas que no cumplan la restricción tendrán una sanción. Al mismo tiempo, remarca que los Mossos d'Esquadra y el resto de cuerpos de seguridad tienen instrucciones de tener "tolerancia cero" hacia quien ponga en riesgo las actuaciones de control.

Ordeig ha señalado que se están haciendo batidas más allá del radio de 20 kilómetros, y que "se ha pedido a todos los cazadores que ayuden a reducir la densidad de jabalíes al país", afirmando que "hay demasiado" y que ahora se empezarán a priorizar las zonas con una densidad más elevada de los animales.

El conseller ha insistido en que, en caso de encontrar un jabalí muerto, hay que contactar inmediatamente con el teléfono de emergencias 112, y ha agradecido las llamadas ciudadanas que están recibiendo. Al mismo tiempo, ha pedido extremar las medidas de bioseguridad en las granjas, revisando cierres y extremando las precauciones en el movimiento de personas y vehículos a las explotaciones ganaderas.

Además, Ordeig ha abierto la puerta a consensuar con el Ministerio medidas económicas de apoyo para el sector porcino durante los próximos días. La peste porcina africana impacta directamente en torno a 1.000 millones de euros en exportaciones porcinas extracomunitarias y, por lo tanto, "eso no es sólo un tema del sector agroalimentario, es un tema de país".