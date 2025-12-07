Los Agents Rurals buscan jabalíes infectados en la zona de bajo riesgo con la ayuda de perros y drones

Agentes del cuerpo de Agentes Rurales, con homólogos de Madrid y Andorra a punto para peinar con perros una zona infectada por la PPA cerca de SabadellACN / Pau Cortina

Los Agents Rurals buscan jabalíes infectados en la zona de 14 km, considerada de abajo riesgo dentro del perímetro afectado por la peste porcina africana. Acompañados por sus homólogos de la Comunidad de Madrid, de Andorra y de la Guardia Civil, buscan cadáveres de los animales y también monotorizan los vivos para evitar que salgan del perímetro.

Todo lo hacen a pie con la ayuda drones y de 'agentes caninos', es decir, perros entrenados para localizar animales muertos sin asustar a los vivos. Así pues, el objetivo de los Agents Rurals es encontrar cadáveres de jabalíes para analizarlos y al mismo tiempo cerrar los corredores naturales de la fauna para evitar que los animales se dispersen.

El jefe del Área de Grupos Especiales del Cuerpo de Agentes Rurales, Lluís Pallarès, ha explicado que la tarea de localización y monitorización de jabalíes en la zona de alto riesgo, el área de seis kilómetros entorno donde se encontraron los dos primeros ejemplares infectados, ya ha finalizado. Así, ahora pentirán la zona de bajo riesgo, que llega a 71 municipios.

El territorio se ha dividido en cuadrículas de 300 metros el vértice con el fin de ir marcando con facilidad las zonas que ya se han peinado y las que quedan pendientes. No todo el terreno es igual de accesible, y es en las zonas más cerradas y con más densidad de vegetación donde el trabajo de los perros es más esencial, ha explicado Pallarès. En campo abierto, en cambio, el trabajo a pie o directamente de los drones (equipados con sensores térmicos), facilita la tarea.

El agente ha querido remarcar que el trabajo de los perros es “compatible” con la contención y la dispersión de los jabalíes vivos, sanos o no. Están especialmente entrenados, ha dicho, para rastrear ejemplares muertos y en ningún caso perseguir o asustar a los vivos, cuándo encuentran.

Fuentes de los Agents Rurals han explicado que de momento no se están abatiendo animales vivos para evitar la propagación del virus, ya que primero hay que delimitar los ejemplares existentes y, en todo caso, cerrarlos el paso cerrando con elementos físicos las mencionadas zonas de paso natural que podrían utilizar para salir.

Desinfección de personas, vehículos y animales

Como el resto de equipos que estos días participan del dispositivo para hacer frente a la peste porcina africana, también los perros se tienen que desinfectar una vez acabado el trabajo. Primero, en la misma zona donde han trabajado, se les somete a una limpieza de las extremidades, especialmente si han entrado en contacto con animales muertos. Después, como los agentes y los vehículos, tienen que volver al centro de mando avanzado de Santa Perpètua de Mogoda, donde agentes de la Unidad Militar de Emergencia española (UME) culminan el proceso de desinfección con un segundo punto de limpieza con líquidos desinfectantes.