Alerta por peligro extremo de aludes en el Pirineo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El MeteoCat y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha alertado del peligro extremo por aludes en la Vall d'Aran, la Pallaressa, en el Prepirineo, la Vessant Nord del Cadí-Moixeró y al Ter-Freser. El peligro es fuerte en la Ribagorçana y la Vall Fosca, y en Perafita y Puigpedrós. Todo después del episodio intenso de nevadas de estos últimos días, que causan una gran inestabilidad.

El gobierno de Aragón ha emitido un comunicado donde pide "máxima prudencia a la población" y recuerda que no se tiene que esquiar fuera de pistas ni hacer esquí de montaña por el peligro de causar un alud, incluso con sobrecargas débiles.

El jefe del servicio de Seguridad y Protección Civil del gobierno de Aragón, Jorge Crespo, alerta de que los nuevos gruesos de nieve se suman a una situación "de alta inestabilidad".

El Gobierno de Aragón recuerda que cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves, tanto para las personas afectadas como para los equipos de rescate, a causa de las condiciones extremadamente peligrosas. Por todo ello, pide limitar la actividad a zonas de alta montaña y respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

También se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en las carreteras de montaña y en vías secundarias.