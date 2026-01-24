Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La AAssociació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha reclamado que se recupere el servicio de Rodalies en los tramos seguros lo antes posible, justificanlo con que el paro total deja "miles de personas sin alternativa". "Entendemos el miedo del personal de conducción de Renfe y compartimos sus reivindicaciones de mejora de la infraestructura, pero pedimos una voluntad constructiva para recuperar el servicio de forma inmediata, aunque sea parcialmente", ha pedido la entidad en un comunicado.

La PTP celebra que "por fin" se ponga el foco "abiertamente" en la falta de calidad del mantenimiento y la existencia de puntos de riesgo que necesitan revisión geotécnica y ha denunciado que "demasiado a menudo" la solución de Adif y Renfe ha sido poner limitaciones de velocidad que no solucionaban el problema. Es por eso que exige que se hagan públicos los tramos con limitaciones, los motivos, la medida que se aplicará y la fecha prevista de solución.

Mientras tanto, pide que se recupere el servicio ferroviario en los tramos seguros con servicios mínimos "aunque sean lentes", ya que hay muchos ciudadanos que no tienen una alternativa al tren, ha avisado. "Rodalies es un servicio esencial, y detenerlo todo como gestión del riesgo tiene implicaciones gravísimas para miles de personas", ha advertido. También exige un protocolo de continuidad, un mando integrado y que el usuario reciba información fiable y coordinada.

Según la asociación, el problema radica en la mala gestión de la infraestructura y su mantenimiento, por lo cual hace falta un cambio completo en la planificación, ejecución y auditoría. Hace responsable Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aunque rendiréis a la Generalitat no estar exigiéndolos lo bastante.