Empieza una reunión de seguimiento de la situación de Rodalies, todavía con el servicio suspendido

Sílvia Paneque, Albert Dalmau y José Antonio Santano a la reunión de seguimiento de la situación de Rodalies.

Empieza una nueva reunión de seguimiento de la situación de Rodalies, que todavía permanece con el servicio suspendido desde las 13h de este sábado a petición del Govern.

El encuentro en el Departamento de Territorio lo encabeza el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau; y la consellera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque. Por parte del gobierno español está presencialmente el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que en anteriores encuentros había participado por vía telemática y esta tarde ha llegado a Barcelona.

La reunión ha arrancado pasadas las 18h y es la tercera que se hace este sábado para seguir la situación ferroviaria. También participan altos cargos de Adif, Renfe, Mossos d'Esquadra y Tráfico, entre otros.