Govern, Adif y Renfe se reúnen para evaluar la situación de Rodalies, que sigue sin servicio

Tornos bloqueados en la Estación de Passeig de Gràcia mientras continúa la suspensión del servicio de Rodalies, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España)

El Govern, Adif y Renfe se reúnen de nuevo este domingo por la mañana en la Conselleria de Territorio para decidir si se reanuda el servicio de Rodalies y regionales, suspendido desde las 13.00 horas del sábado.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Govern informa de que se ha reforzado el transporte público con 170 autobuses interurbanos, además de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès y el Llobregat (Barcelona).

También se mantienen abiertas las barreras de las C-32 para garantizar la fluidez del tráfico.

El Govern pidió a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Catalunya el sábado ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías, según informaron el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa .

El Govern también solicitó a las operadoras la gratuidad del servicio "hasta que se recupere la plena normalidad".