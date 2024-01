Así cambiará la facturación de las empresas las nuevas leyes Crea y Crece y Antifraude

¿Ares, qué cambios con respecto a la normativa sobre facturación están previstos, a día de hoy?

Actualmente nos encontramos ante dos reformas que tienen que ver con la facturación, que son la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece. La Ley Crea y Crece habla en el artículo 12 sobre la facturación electrónica entre empresarios y profesionales. Aunque se aprobó en el 2022, estamos pendientes de su desarrollo reglamentario. Tiene como objetivo evitar la morosidad y mejorar los plazos de pagos y también obliga a emitir facturas electrónicas.

¿Y la Ley Antifraude?

Se aprobó el diciembre pasado, y establece una serie de requisitos en las herramientas y soluciones de facturación con el objetivo de evitar la manipulación u ocultación de los datos. Su entrada en vigor será a partir de julio del 2025, aunque nosotros –los desarrolladores de software– tenemos que tener la solución adaptada nueve meses después de la entrada en vigor de la orden ministerial. Esta norma se aplicará a todos los empresarios y para todas sus operaciones, con la excepción de aquellos que ya están sometidos al Suministro Inmediato de Información (SII) o los que no tengan factura de facturación. Y con respecto a su ámbito territorial se aplica a toda España salvo los territorios de régimen fiscal foral que ya tienen un sistema propio denominado ticket Bai.

¿Cómo afectan estos cambios?

Con el cumplimiento de estos reglamentos se establecen una serie de requisitos que tienen que cumplir las soluciones informáticas: generar un registro por cada factura expedida y garantizar la trazabilidad, seguridad y conservación; remitir los registros en la AEAT; generar un registro que recoja las modificaciones que se producen al sistema; y certificar mediante una declaración responsable que la solución que se utiliza se adapta a la normativa. Todos estos cambios y procesos formarán parte de los sistemas informáticos, encargados de enviar estos datos a la administración de manera continuada, segura, ordenada y automática.

¿Afectará a la forma de trabajar de las empresas?

No lo sabremos hasta que no se despliegue la normativa. Las empresas tendrán que tener muy presente la finalidad de estas normativas, que es evitar la doble contabilidad, la morosidad y la economía sumergida. Podemos prever que las empresas tendrán que ser más cuidadosas con la información que introducen y que los cambios o las correcciones tendrán que constar. También hay opciones que antes podían hacer y que ahora estarán bloqueadas, como el borrado masivo de tipos contables o ejercicios anteriores (últimos 4 años) y la impresión de facturas contables de venta.

En el departamento de soporte de Esofitec debéis recibir muchas preguntas.

Una de las dudas más recurrentes es la posibilidad de borrar ejercicios anteriores. Ahora, con la nueva ley no se deja borrar ningún ejercicio que pertenezca a los 4 últimos años. Otra cuestión es como lo tienen que hacer con las facturas que necesitan validación del cliente para no tener que hacer rectificaciones. Por eso se ha creado la factura borrador o pre-factura, que tiene lo mismo formado que una factura pero que no tiene validez ni es definitiva, y este sí que se puede modificar, corregir o borrar, y finalmente convertir en una factura definitiva que sí que tendrá que cumplir con los requisitos mencionados.

¿Qué consejos darías a las empresas ante los cambios?

Estar al corriente de cuando entre en vigor la normativa y mirar la posibilidad de utilizar una herramienta de facturación. Recomiendo hacer un análisis de la oferta para escoger la que mejor se adapte a sus necesidades y la que mejor se adapte en todo momento con la normativa. Los que ya trabajen con el programa a3 pueden estar tranquilos, ya que sus aplicaciones están adaptadas y actualizadas a los cambios. Estas nuevas versiones irán aplicando las normativas una vez entren en vigor. Y dado el caso, los usuarios pueden contar con nuestros equipos de consultores y de soporte para resolver las dudas e inconvenientes que las modificaciones al programa les puedan suponer.