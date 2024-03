Tecnologia que impulsa les tendències empresarials del futur, per IFR Group

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

En un context mundial marcat per la incertesa econòmica, les empreses estan recorrent a estratègies tecnològiques avançades per no només sobreviure, sinó per prosperar en un futur incert. Aquest nou paradigma empresarial es basa en la sinergia entre les tecnologies emergents i la capacitat humana de crear valor constant, definint així l’or del segle XXI. Amb el suport de la tecnologia l’ecosistema empresarial surt molt enfortit si aquest és personalitzat, amb la TI marcant nous camins en l’estratègia dels nous líders, que seran els exploradors del valor, donant visibilitat al singular del significatiu.

1. Estratègia Multinúvol i Núvol Sectorial

La col·laboració entre FinOps i DevOps està redefinint l’eficiència operativa i la reducció de costos en Tecnologia de la Informació (TI). Mitjançant automatitzacions i innovacions específiques per a cada sector, les empreses poden escalabilitzar i integrar nous indicadors de rendiment, retorn i satisfacció del client, tot gràcies a l’ús de la intel·ligència artificial.

2. Privacitat Corporativa i Seguretat

En un entorn en què la seguretat de les dades és crítica, les empreses estan implementant models de vigilància impulsats per la intel·ligència artificial, supervisats per professionals especialitzats. A través d’aquestes mesures, es preveuen i detecten amenaces de manera proactiva, mantenint alhora la privacitat corporativa i el compromís ètic amb els clients. Tendència a l’alça.

3. Data-Driven i Democratització

La democratització de la ciència de dades és una peça clau per a l’avenç empresarial. Capacitar tots els membres de l’organització en l’anàlisi de dades utilitzant tecnologies com Gen AI permet garantir la fiabilitat i l’explicabilitat en tots els processos, mentre es manté el control ètic i es minimitzen les pràctiques discriminatòries.

4. Autonomia i Autogestió

La integració de la intel·ligència artificial generativa en processos controlats permet una gestió empresarial més autònoma. Aquesta iniciativa, part de la transformació digital, crea processos personalitzats i impulsa equips multidisciplinaris integrats, reforçant la diferenciació empresarial.

5. Anàlisi de Retorn de la Inversió i Ecosistemes

L’avaluació del Retorn de la Inversió (ROI, per les sigles en anglès) dins de l’ecosistema empresarial és fonamental per a una estratègia empresarial efectiva. L’ús d’intel·ligència artificial en models de negoci implica no només els empleats i els sistemes automatitzats, sinó també els clients, permetent una interacció més analítica per avaluar el ROI en tots els aspectes de l’empresa.

6. Connectivitat i Innovació.

L’adopció de tecnologies avançades com 5G, Internet de les Coses (IoT) i Bessons Digitals (Digital Twins) permet a les empreses controlar i innovar de manera més efectiva. Aquestes tecnologies faciliten la captació de dades en temps real, permetent el monitoratge i la millora contínua dels sistemes i equips.

7. Computació i Descobriments

Les tecnologies emergents com Edge Computing, Quantum Computing, Gen AI i Machine Learning estan accelerant els descobriments en tots els àmbits. Aquestes eines permeten el processament de dades en temps real, impulsant avenços significatius en resolució de problemes complexos i obrint noves fronteres en la innovació empresarial.

En resum, la convergència de les tecnologies emergents i la capacitat humana està definint les tendències empresarials del futur. Les empreses que abracen aquestes tendències estan posicionant-se per liderar en un món cada vegada més digital i competitiu.

La lleidatana IFR Group, especialista en tots aquests aspectes i en solucions empresarials com Azure AI Platform, Power AI, Microsoft Cloud o Cloud Intelligence AI, entre altres, és capaç d’integrar-los tots, de forma sòlida, a la vostra empresa.