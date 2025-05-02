Registro de jornada: nuevas normativas que llegan para cambiar el fichar

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

En mayo de 2019, el registro obligatorio de jornada se convirtió en una realidad para todas las empresas catalanas. Cinco años después, un nuevo Anteproyecto de Ley promete dar un paso más en esta regulación, introduciendo criterios mucho más estrictos, tecnología obligatoria y sanciones más duras que podrían llegar hasta los 10.000 euros por trabajador afectado.

Para entender las implicaciones de esta normativa en el día a día empresarial, el nuevo podcast Estamos abiertos, producido por SEGRE y Esofitec, ha dedicado su primer capítulo a analizar esta cuestión clave en el ámbito de los recursos humanos. Una iniciativa que llega en un momento de incertidumbre sobre como afectará la legislación en diferentes sectores, especialmente a aquellos con condiciones laborales más específicas como la agricultura leridana.

Un marco legal todavía para definir



Las nuevas medidas exigen un registro digital, inmediato y personalizado de la jornada laboral, con conservación de datos durante cuatro años y acceso garantizado para trabajadores, representantes e inspección. Sin embargo, esta normativa genera todavía muchas dudas entre los profesionales del sector. Jesús Gabás, consultor de RH en Esofitec, apunta una de las principales preocupaciones: “La norma plantea dudas sobre la protección de datos y también sobre como harán para el control y la inspección, ya que existen muchas aplicaciones en el mercado y los inspectores no tienen que conocerlas todas.” Esta incertidumbre es compartida por otros expertos, como explica Mavi, asesora y socia de EADe Consultors: “estamos esperando a ver qué se publica finalmente y cómo se gestiona. La ley normalmente es muy básica y después hace falta esperar los reglamentos y ver cómo se desarrolla.”

Entre la realidad y el papel: sectores muy diferentes



Una de las reflexiones más repetidas en el episodio del podcast es que no todos los sectores tienen la misma facilidad para adaptarse. Mientras que en una oficina puede ser sencillo implementar un sistema digital de fichaje, al campo o en sectores con jornadas cambiantes, el reto es mucho mayor. Así lo resume Santi Sans, responsable de recursos humanos del Grupo SEGRE: “Para algunos sectores será muy fácil y recoger esta información siempre va muy bien para tomar decisiones, pero se tendrá que legislar muy bien porque hay otros sectores, como aquí en Lleida la agricultura, que será muy difícil.” Además, Sans señala un problema cultural de fondo: “El tema del fichaje es ya de 2019, no es nuevo. Hoy día, hay gente que lleva 20 años sin fichar y no lo hacen, son reticentes o se olvidan.” Jesús Gabás añade: “Lo que hay que contemplar es que cada sector es una casuística diferente. Es diferente una oficina o una línea de producción que tienen un horario de entrada y de salida, que otros donde eso está más difuso.”

Un podcast para entender el presente y futuro del trabajo



Estamos abiertos es el nuevo pòdcast mensual de SEGRE, conducido por la periodista Mariví Chacón y dedicado a hablar de recursos humanos con una mirada abierta, próxima y rigurosa. En cada capítulo, expertos de diferentes ámbitos reflexionan sobre temas clave que afectan directamente trabajadores y empresas. Este primer episodio, centrado en el registro de jornada, deja claro que hablar de recursos humanos no es sólo hablar de administración o nóminas, como apuntaba Chacón: “no se suele hablar o se desconoce lo que supone la gestión de trabajadores y normativas que tienen que cumplir las empresas y el coste que supone un trabajador para la empresa realmente.” El próximo capítulo del pòdcast, sobre una cuestión que genera gran interés: ¿existe el departamento de recursos humanos ideal?