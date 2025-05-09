La adopción de la IA podría transformar la economía mundial en la próxima década

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El panorama económico mundial podría experimentar una transformación sin precedentes en la próxima década gracias a la adopción masiva de la inteligencia artificial. Según el informe 'Value in Motion' elaborado por PwC, esta tecnología disruptiva tiene el potencial de impulsar el PIB mundial hasta un 15% para 2035, un incremento comparable al experimentado durante la revolución industrial del siglo XIX.

Este estudio, basado en un exhaustivo análisis de múltiples escenarios económicos, sugiere que estamos ante una encrucijada histórica. Sin embargo, los expertos advierten que este crecimiento no está garantizado y dependerá fundamentalmente de tres factores clave: el éxito técnico de la implementación, un despliegue responsable con gobernanza clara y, crucialmente, la confianza de los consumidores.

En España, donde el ecosistema de innovación tecnológica ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años, estas proyecciones resultan especialmente relevantes. Las empresas españolas podrían beneficiarse significativamente de este impulso económico global si logran adaptarse a tiempo a esta revolución tecnológica.

Escenarios alternativos y reconfiguraciones sectoriales

El informe contempla diferentes escenarios según el nivel de confianza y cooperación internacional. En un contexto moderadamente optimista, el impulso adicional a la economía sería del 8%, mientras que en un escenario pesimista apenas alcanzaría el 1%. Estas cifras evidencian la importancia crucial de la colaboración global para maximizar los beneficios potenciales.

Uno de los hallazgos más impactantes del estudio revela que 17 de los 22 sectores globales analizados están experimentando uno de los niveles más altos de presión para reinventarse de los últimos 25 años. Esta transformación acelerada podría provocar que, solamente en 2025, aproximadamente 7,1 billones de dólares (unos 6,5 billones de euros) en ingresos se trasladen entre diferentes empresas.

Durante la próxima década, asistiremos a una profunda reconfiguración sectorial para satisfacer las nuevas necesidades sociales, diluyendo las fronteras tradicionales entre industrias. Un ejemplo paradigmático es el sector de la movilidad eléctrica, donde convergirán proveedores energéticos, fabricantes de baterías, empresas tecnológicas y constructores de automóviles, creando nuevos espacios de valor añadido.

El contrapeso: impacto climático en el crecimiento económico

A pesar del potencial transformador de la IA, el informe de PwC también identifica importantes factores limitantes. Particularmente preocupantes son los sobrecostes derivados de las amenazas climáticas físicas, que podrían reducir la economía mundial hasta en un 7% para 2035 respecto a un escenario sin estos impactos.

La adopción generalizada de la IA conllevará un incremento significativo en el consumo energético de los centros de datos. No obstante, los análisis de PwC sugieren que el impacto energético neto podría ser neutro si por cada punto porcentual de crecimiento generado por la IA, se destinara apenas un 0,1% a innovaciones que reduzcan la intensidad energética.

En España, donde la transición energética está avanzando a buen ritmo, este equilibrio entre innovación tecnológica y sostenibilidad resultará fundamental para capitalizar los beneficios económicos sin comprometer los objetivos climáticos nacionales.

Iniciativas empresariales para maximizar el potencial de la IA

Ante este escenario de transformación acelerada, PwC ha lanzado diversas iniciativas para ayudar a las organizaciones a desbloquear todo el valor de la IA a escala empresarial. Entre ellas destaca su Sistema Operativo de agentes de IA, que representa un cambio estructural en cómo las compañías pueden aprovechar esta tecnología, conectando agentes inteligentes en flujos de trabajo hasta diez veces más rápidos que los métodos tradicionales.

La propia firma está implementando este sistema en sus procesos internos, desplegando cientos de agentes de IA para tareas específicas integradas en sus flujos de trabajo, con notables aumentos de productividad en todos sus servicios.

Otra iniciativa destacable es la 'Network AI Academy', un programa formativo en el que participan mensualmente decenas de miles de profesionales. Hasta la fecha, 291.000 socios y empleados de la compañía han recibido algún tipo de formación estructurada en IA, evidenciando el compromiso con la capacitación profesional en estas tecnologías emergentes.

Desde principios de diciembre, PwC también ha establecido nuevas colaboraciones estratégicas con gigantes tecnológicos como AWS, Google Cloud, Microsoft y Oracle, ampliando su ecosistema de alianzas que ya incluía a Adobe, Anthropic, OpenAI, SAP y Salesforce, entre otros.