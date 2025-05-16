¿Cómo comprobar si mi correo ha sido filtrado? Descubre cómo saber si tus datos personales están comprometidos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

En la era digital que vivimos, donde el intercambio de información sensible a través del correo electrónico se ha convertido en parte de nuestra rutina diaria, la seguridad de nuestros datos personales cobra una relevancia sin precedentes. Según los últimos informes de ciberseguridad, en España se registraron más de 7.500 incidentes graves durante el último año, afectando a millones de usuarios que vieron comprometida su información personal.

Con la digitalización de prácticamente todos los trámites burocráticos, facturas de suministros y comunicaciones laborales, nuestro correo electrónico se ha convertido en un almacén de información confidencial que resulta extremadamente atractivo para los ciberdelincuentes. De hecho, el 68% de los españoles ha experimentado algún tipo de preocupación relacionada con la seguridad de sus cuentas digitales.

Have I Been Pwned: el recurso gratuito que todo usuario debería conocer

Frente a esta amenaza creciente, existe una herramienta gratuita y extraordinariamente eficaz que permite a cualquier usuario verificar si su correo electrónico ha sido comprometido en alguna de las grandes filtraciones de datos que se han producido hasta la fecha. Se trata de Have I Been Pwned, un servicio online desarrollado por expertos en ciberseguridad que ha revolucionado la forma en que los usuarios pueden proteger su identidad digital.

El funcionamiento de esta plataforma es sorprendentemente sencillo e intuitivo. Tan solo hay que acceder a su página web oficial (haveibeenpwned.com) e introducir la dirección de correo electrónico que queremos comprobar. En cuestión de segundos, el sistema consultará su extensa base de datos de filtraciones conocidas y nos informará si nuestra cuenta ha sido comprometida alguna vez.

La herramienta no se limita a indicar si hemos sido víctimas de un ataque, sino que proporciona información detallada sobre el origen de la filtración, cuándo se produjo y qué tipo de datos pudieron quedar expuestos. Esta información resulta fundamental para que podamos tomar medidas preventivas y reforzar nuestra seguridad digital de manera efectiva.

Protección proactiva: configuración de alertas automáticas

Más allá de la comprobación puntual, Have I Been Pwned ofrece una funcionalidad especialmente valiosa para quienes desean mantener un control constante sobre la seguridad de sus datos. A través de su sistema de notificaciones, es posible configurar alertas personalizadas que nos avisarán automáticamente si nuestra dirección de correo aparece en alguna nueva filtración.

El proceso para activar estas alertas es extremadamente sencillo. Desde la sección "Notify me" de la plataforma, solo hay que introducir la dirección de correo que queremos monitorizar, verificar que no somos un robot mediante el captcha y hacer clic en "notify me of pwnage". A partir de ese momento, recibiremos un aviso inmediato si nuestra cuenta se ve comprometida en el futuro.

Los expertos en ciberseguridad de España recomiendan encarecidamente configurar estas alertas, especialmente para aquellas cuentas que utilizamos para servicios sensibles como banca online, administración pública o comunicaciones profesionales confidenciales.

Verificación de contraseñas: el eslabón más vulnerable

Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), más del 45% de los usuarios españoles utiliza contraseñas poco seguras o las reutiliza en múltiples servicios, lo que multiplica exponencialmente el riesgo en caso de filtración. Para combatir esta vulnerabilidad, Have I Been Pwned incorpora una funcionalidad adicional que permite verificar si nuestras contraseñas han sido comprometidas.

A través de un sistema de hash criptográfico que garantiza que nuestra contraseña nunca se transmite en texto plano, la plataforma nos indica si la clave que estamos utilizando ha aparecido en alguna filtración conocida. Esta información resulta crucial, pues incluso si nuestra cuenta específica no ha sido comprometida, el uso de una contraseña que ya ha sido filtrada en otro contexto nos expone a un riesgo significativo.

Los especialistas recomiendan verificar periódicamente todas nuestras contraseñas importantes y cambiarlas inmediatamente si aparecen como comprometidas. Además, aconsejan utilizar un gestor de contraseñas para generar y almacenar claves únicas y complejas para cada servicio.

El impacto de las grandes filtraciones en los usuarios españoles

En los últimos años, España no ha sido ajena a las grandes filtraciones de datos que han afectado a millones de usuarios en todo el mundo. Desde el caso de la red profesional LinkedIn, donde más de 700 millones de perfiles quedaron expuestos, hasta incidentes que han afectado a cadenas de supermercados, entidades financieras o plataformas de entretenimiento con fuerte presencia en nuestro país.

Lo más preocupante es que, según revelan los datos, el tiempo medio que transcurre desde que se produce una filtración hasta que los usuarios son informados oficialmente supera los 180 días. Durante ese periodo, los ciberdelincuentes tienen tiempo suficiente para explotar la información obtenida, lo que subraya la importancia de contar con herramientas como Have I Been Pwned que nos permiten conocer de forma proactiva si nuestros datos han sido comprometidos.