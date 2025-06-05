Comercio electrónico y RGPD: ¿Están preparadas las tiendas de Lleida?

Creado: Actualizado:

El comercio electrónico es como una pieza fundamental de la economía de Ponent, y cada vez más empresas, desde pequeños comercios locales hasta grandes distribuidores, se han aventurado en el mundo digital. Esta transición hacia el comercio en línea ha abierto nuevas oportunidades para expandir el negocio y aumentar las ventas, pero también ha planteado desafíos importantes en materia de protección de datos personales.

Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las empresas tienen la obligación de garantizar la seguridad y la transparencia en el tratamiento de la información de los usuarios. ¿Sin embargo, están preparadas las tiendas en línea de Ponent a esta normativa?

¿Cómo cumplir con el RGPD ?

Para garantizar un e-commerce seguro y legal es imprescindible cumplir los siguientes requisitos:

1. Política de privacidad y condiciones de contratación

Es imprescindible tener una política de privacidad clara y comprensible, en la que se explique qué datos se recogen, con qué finalidad, durante cuánto de tiempo se conservarán y si se compartirán con terceros. También hace falta que las condiciones de contratación detallen aspectos como los precios, formas de pago, envíos, devoluciones, garantías y servicio de atención al cliente. No tener estos textos bien adaptados puede suponer sanciones por incumplimiento del RGPD o de la normativa de consumo.

2. Consentimiento informado

Los formularios de registro, suscripción o compra tienen que incluir una casilla específica para obtener el consentimiento informado del usuario. Esta casilla no puede estar marcada por defecto; el usuario tiene que realizar una acción activa para aceptar la política de privacidad. En el caso de comunicaciones comerciales, el consentimiento tiene que ser explícito y verificable. Eso implica que la empresa tiene que poder demostrar en todo momento que el usuario ha aceptado recibir información comercial.

3. Política de cookies

Les cookies son tan útiles como reguladas están. Antes de instalar cualquier cookie que no sea estrictamente necesaria, hay que obtener el consentimiento del usuario. Y no es suficiente con un simple botón de “aceptar”: se tiene que ofrecer una opción real para configurar o rechazar las cookies. Todavía hoy muchas webs no lo hacen bien, y eso puede derivar en multas importantes.

4. Derechos de las personas usuarias

El RGPD reconoce derechos como el de acceso, rectificación, supresión u oposición al tratamiento de los datos. Las tiendas online tienen que facilitar estos derechos, poniendo a disposición un correo o un formulario específico para que cualquier persona pueda gestionar fácilmente sus datos.

5. Seguridad de los datos

Hay que garantizar que la información de los clientes esté protegida ante accesos no autorizados o ciberataques. Medidas básicas son: cifrar los datos durante las compras, utilizar protocolos seguros como HTTPS y restringir el acceso a autorizados.

Casos reales y sanciones por incumplimiento

En los últimos años, las sanciones para vulnerar el RGPD han aumentado, y el comercio electrónico no ha quedado al margen. Algunos ejemplos concretos:

Páginas sancionadas para utilizar cookies sin obtener consentimiento válido.

Empresas que han sufrido filtraciones de datos para no tener buenas medidas de seguridad, exponiendo información de clientes.

Multas para no cumplir con la normativa de consumo en la venta de productos en línea.

Cumplir el RGPD , una oportunidad más que una obligación

Más allá de evitar sanciones, adaptarse al RGPD puede ser una gran oportunidad para las empresas de Ponent. Una tienda en línea que cuida la privacidad de sus clientes inspira confianza y fideliza mejor.

ASSPlus : solución para proteger los datos