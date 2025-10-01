Una plataforma de 83 medios demanda a META

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid acoge a partir de hoy la vista por la demanda presentada por AMI, la Asociación de Medios de Información, contra el gigante tecnológico META, al que esta entidad integrada por 83 medios de comunicación de todo el Estado, entre ellos SEGRE, acusa de competencia desleal y de vulnerar de manera sistemática la normativa europea de protección de datos.

La demanda reclama a META una indemnización conjunta de más de 550 millones de euros en concepto de daños y perjuicios derivados del comportamiento de la empresa tecnológica, propietaria de aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Instagram, que entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023 habría utilizado de forma ilegítima los datos personales de millones de usuarios europeos para construir su negocio de publicidad segmentada.