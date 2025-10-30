Primera foto de un planeta bebé en un anillo estelar

Un equipo internacional de astrónomos ha conseguido fotografiar por primera vez un planeta bebé que se está formando dentro de un anillo de polvo alrededor de una estrella. El protoplaneta, denominado WISPIT 2b, ha sido captado mediante potentes telescopios terrestres y supone un hallazgo histórico que confirma las teorías sobre la formación planetaria en discos protoplanetarios, t al y como ha anunciado la NASA.

El protoplaneta WISPIT 2b, descubierto a 437 años luz de la Tierra, tiene apenas 5 millones de años, lo que lo convierte en casi 1.000 veces más joven que nuestro planeta. A pesar de estar en fase de formación, ya cuenta con una masa cinco veces superior a la de Júpiter, consolidándose como un gigante gaseoso que continúa acumulando material para su crecimiento.

La observación se realizó gracias al Telescopio Magallanes en Chile y al Gran Telescopio Binocular en Arizona, que captaron esta imagen histórica publicada el 26 de agosto de 2025 en Astrophysical Journal Letters. En la fotografía se aprecia claramente un pequeño punto púrpura dentro de un anillo brillante que rodea a la estrella WISPIT 2.

Un descubrimiento que confirma teorías científicas

Lo más fascinante de este hallazgo es que confirma lo que los científicos habían teorizado durante décadas: que los planetas en formación son responsables de crear y habitar los huecos o anillos que se observan en los discos protoplanetarios. Estos discos de gas y polvo rodean a las estrellas jóvenes y funcionan como auténticas guarderías cósmicas donde nacen nuevos mundos.

"Es la primera evidencia directa de un planeta creciendo precisamente donde las teorías predecían que debería estar", explican los investigadores liderados por Laird Close de la Universidad de Arizona y Richelle van Capelleveen del Observatorio de Leiden en Países Bajos.

Tecnología de vanguardia para captar lo invisible

El equipo utilizó el sistema de óptica adaptativa extrema MagAO-X, un avanzado dispositivo instalado en el Telescopio Magallanes 2 (Clay) del Observatorio Las Campanas en Chile. Esta tecnología permitió capturar imágenes directas del protoplaneta mediante luz H-alfa, un tipo específico de luz visible que se emite cuando el hidrógeno del disco cae sobre los planetas en crecimiento.

Además de WISPIT 2b, los científicos han detectado un segundo punto en otro de los anillos oscuros más cercanos a la estrella, que podría ser otro planeta candidato pendiente de confirmación en futuros estudios.

Implicaciones para entender nuestros orígenes

Este descubrimiento tiene importantes implicaciones para comprender cómo se formó nuestro propio sistema solar. Los científicos creen que Júpiter y Saturno podrían haber creado anillos similares en el disco protoplanetario que rodeaba a nuestro Sol hace miles de millones de años.

La investigación ha contado con financiación parcial de la NASA a través de su Programa de Investigación de Exoplanetas, así como de la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. y la Fundación Heising-Simons, demostrando el interés global por entender estos procesos fundamentales en la formación de sistemas planetarios.