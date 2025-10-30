Robòtica, IA, bioeconomia i descarbonització per transformar el sector agrobiotech
Eurecat porta a l’Agrobiotech Innovation Fòrum de Lleida solucions que integren tecnologies amb impacte per a les empreses
Lleida es prepara per acollir la primera edició de l’Agrobiotech Innovation Forum de Fira de Lleida, una cita que vol situar el territori com a epicentre del diàleg entre tecnologia, sostenibilitat i negoci en el sector agroalimentari i bioindustrial. Amb una estructura que cobreix tota la cadena de valor, el fòrum aspira a consolidar-se com el punt de trobada de referència europeu per accelerar solucions reals en agricultura, ramaderia i bioeconomia.
En aquest marc, Eurecat, centre tecnològic líder a Catalunya i a l’Estat, aporta la seva experiència en integració tecnològica en la conceptualització i el relat del fòrum, amb una participació que combina tecnologia d’avantguarda, demostracions en viu i connexió amb l’ecosistema empresarial del territori.
La implicació d’Eurecat des de l’inici, “ens ha permès disposar d’un marc estructurat per presentar, analitzar i perfeccionar projectes, i, sobretot, posar en valor el nostre diferencial com a centre tecnològic: integrar tecnologies clau per resoldre necessitats reals, accelerar la innovació i transformar coneixement en solucions provades, escalables i amb impacte directe en la competitivitat de les empreses”, explica el director d’Ecosistemes Tecnològics d’Eurecat i gerent d’Eurecat Lleida, Gabriel Anzaldi.
L’aplicació de la innovació
Eurecat participarà a finals de novembre a l’Agrobiotech Innovation Fòrum de Lleida anticipant resultats i aplicacions que combinen tecnologies clau per donar resposta a necessitats concretes de les empreses, accelerar els processos d’innovació i transferir coneixement en forma de solucions validades, escalables i reproduïbles que generen valor competitiu.
Més enllà de la presència en ponències i espais de trobada, el centre tecnològic ha tingut un paper destacat en la conceptualització i la definició de la visió de l’esdeveniment, contribuint a establir un marc de treball que uneixi tecnologia, coneixement i territori per transformar reptes en solucions reals i mesurables que milloren la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses.
En paraules de la responsable de Desenvolupament Territorial a Lleida d’Eurecat, Iolanda Simó, “aquesta implicació, que posa l’accent en el com i no només en el què, respon a una necessitat compartida per tot l’ecosistema per tal que la tecnologia arribi a la terra, a la granja, a la planta, a l’empresa i a la indústria, per millorar rendiments, reduir costos, garantir qualitat i reforçar la resiliència”.
El canvi climàtic, eix transversal
D’altra banda, Eurecat situa sobre la taula un tema transversal com el canvi climàtic i la gestió dels recursos naturals, per destacar que les solucions han d’incorporar de manera explícita criteris d’eficiència hídrica i energètica, circularitat de materials i reducció d’emissions.
Aquesta perspectiva és el fil conductor del programa i s’abordarà amb la participació d’un ponent de referència internacional, amb l’objectiu d’oferir una visió experta que ajudi empreses i professionals a operar en un context d’alta incertesa climàtica i regulatòria.
Robòtica, bioeconomia i intel·ligència artificial
El disseny del programa s’ha articulat en verticals clau, en les quals Eurecat té lideratge, experiència i resultats tangibles. En l’àmbit de la innovació i la tecnologia aplicada, el focus se centra en la integració de la robòtica i la intel·ligència artificial per a l’agricultura i es comptarà amb la participació de Daniel Serrano, Member of the Board of Directors of euRobotics i director de la Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat.
La sessió mostrarà, amb exemples concrets, com les plataformes robòtiques autònomes, la percepció intel·ligent i els algoritmes de decisió poden resoldre tasques crítiques al camp, des del monitoratge de cultius fins al maneig d’insums, passant per la detecció d’incidències i la planificació de rutes.
Així, es posarà de manifest el valor d’integrar sensòrica, visió artificial, aprenentatge automàtic i arquitectura de dades en una mateixa cadena operativa, amb criteris clars perquè la tecnologia sigui fiable, fàcil de mantenir i amb un cost assumible al llarg de la seva vida útil.
En el vector de la bioeconomia i la descarbonització, Eurecat posa l’accent en la circularitat com a via per enllaçar desafiaments que sovint s’aborden per separat. Aquesta estratègia se centra a convertir residus i subproductes en nous fluxos de valor, electrificar quan té sentit, introduir vectors energètics com l’hidrogen renovable allí on aporten eficiència i sostenibilitat, i traçar noves rutes del carboni per fer-lo circular.
Aquesta mirada s’exemplificarà amb el treball de la xarxa H2CAT, coordinada per Eurecat, i amb la participació de la directora de la xarxa i de la Unitat de Tecnologia Química d’Eurecat, Miriam Díaz de los Bernardos.
L’èmfasi recaurà en els criteris de seguretat i en els models de negoci que permeten que les solucions s’integrin de manera natural en processos industrials i agroalimentaris, fent compatibles objectius ambientals i econòmics.
El centre tecnològic compartirà també al fòrum el seu coneixement i l’experiència acumulada en més de 500 projectes amb empreses en el desplegament de la intel·ligència artificial per a l’eficiència operativa, l’autonomia de processos i la gestió predictiva. Ho farà en col·laboració amb FEMAC, el clúster català de maquinària agrícola i mitjans de producció, i amb el focus posat en les empreses del territori, presentant solucions en l’àmbit dels mitjans de producció agrícola.
Eurecat vol contribuir a donar visibilitat a casos innovadors que ja són al mercat i que serveixen de referent per a professionals per desplegar capes digitals sobre equips existents, establir circuits de dades robustos, reduir parades no planificades i prendre decisions informades en temps real.
Robòtica autònoma agrícola
A més, en l’Agrobiotech Innovation Forum, Eurecat habilitarà un espai demostrador amb un robot autònom agrícola en funcionament, que mostrarà l’aplicació real de la robòtica i de la intel·ligència artificial al camp.
Així, es donarà a conèixer de forma pràctica com s’integra la tecnologia en processos existents, i respondre qüestions com la interoperabilitat amb maquinària i sensors, criteris de seguretat, protocols de manteniment, entrenament dels models d’IA i adaptació a condicions variables de terreny i cultiu.
Eurecat porta la innovació al camp
La participació d’Eurecat es completarà amb presentacions orientades a compartir resultats i lliçons apreses, a través de tres projectes d’alt impacte que evidencien com es pot portar la innovació al camp, des de la gestió intel·ligent de l’aigua fins a la bioeconomia aplicada.
Es tracta del projecte iRAIN, un sistema avançat per a la reutilització d’aigües residuals i nutrients a l’agricultura de precisió, que combina tractaments innovadors, sensors, drons, robots i intel·ligència artificial per optimitzar recursos hídrics i reforçar la resiliència agrícola.
La iniciativa Smart Farming amb energia pròpia a través de cel·les fotovoltaiques, consisteix en un panell fotovoltaic orgànic capaç de generar energia de manera autosuficient i aposta per integrar generació distribuïda d’energia amb sistemes agronòmics intel·ligents.
Així com el projecte GO LIVLAB-IN, una iniciativa de bioeconomia circular basada en insecticultura per valoritzar subproductes vegetals i residus agroindustrials de manera que els subproductes es converteixen en proteïnes per a alimentació animal, biofertilitzants i biomaterials, reduint emissions i maximitzant l’eficiència de recursos.
Amb aquestes ponències, Eurecat mostrarà el seu compromís per tal que la innovació des del laboratori s’apliqui amb criteri, escalabilitat i benefici real per a les empreses agràries i del territori.
Innovació amb impacte
Eurecat presentarà la integració de tecnologies per donar resposta als desafiaments de les empreses i aconseguir uns resultats mesurables i útils. En robòtica i intel·ligència artificial, la utilitat es tradueix en hores d’operació, qualitat de la detecció, precisió en l’actuació i reducció de costos.
En bioeconomia i descarbonització, el valor es captura en l’aprofitament de subproductes, en la disminució de consum energètic i en la reducció d’emissions, tot preservant les condicions de seguretat i el retorn de la inversió. En sistemes agroalimentaris, la digitalització aporta dades accionables, anticipa fallades i optimitza recursos.
L’enfocament d’Eurecat radica a reforçar l’ecosistema d’innovació a través de la validació en escenaris preindustrials, l’aprenentatge continu i les decisions basades en resultats operatius. Això “implica establir prioritats realistes, identificar palanques d’impacte i comprometre’s amb una seqüència d’accions que porti del repte a la solució aplicada.
Vol dir, també, que la innovació s’ha de mesurar pel que canvia sobre el terreny: menys consum d’aigua i energia per unitat de producte, menys pèrdues, més qualitat, menys parades, més traçabilitat i més seguretat. En definitiva, una proposta per innovar amb impacte real”, assenyala Iolanda Simó.
L’actual edició de l’Agrobiotech Innovation Forum aportarà als assistents inspiració amb ponents de primer nivell, el descobriment de projectes innovadors i, sobretot, la generació de noves col·laboracions i oportunitats de negoci en un punt de trobada estratègic per a professionals que volen liderar la transformació agrobiotecnològica a Catalunya i a Europa, amb l’acompanyament i les solucions d’Eurecat.