Un giro en el mundo musical

Hace poco una persona vinculada al mundo de la música me explicaba cómo ha ido cambiando toda esta industria. Y ya no sólo con respecto al modelo de negocio —el de vender discos que se perdió cuando Internet irrumpió-, si no el modelo de vivir y entender la música. Me explico. Hasta hoy la humanidad ha entendido que un grupo de música era, mayoritariamente, un o una cantante acompañados de músicos que tocan y demuestran una cierta sabiduría y cultura musical. Hasta hace muy poco esta música no se podía entender sin los músicos. Porque sin ellos no habría música.

Desde hace años, sin embargo, la técnica ha hecho que con programas informáticos cualquier persona con cierta noción pueda reproducir fácilmente cualquier instrumento de forma virtual. Como más ha avanzado la técnica, más fácil se ha puesto para todo el mundo, hasta el punto que, desde una butaca y con un ordenador sencillo, le podemos pedir a esta técnica, que hoy le podemos decir IA, que nos fabrique una melodía original, única, y del estilo que queramos. Y no sólo eso, si no que ahora también le podemos pedir que cante. Lo hace casi como lo haría el mismo Springsteen o la mismísima Lady Gaga. He dicho casi, pero ya sabéis que cuando hablamos de técnica, decir casi significa decir que queda muy poco para que nos superen en creces.

¿Desaparecerá la música? Quiero pensar que siempre habrá románticos como un servidor, que querrá ver tocar instrumentos en directo, aunque que cada vez más cronometrados y menos dados a la improvisación. Mientras tanto, una nueva generación crecerá con una música que no necesite ni de músicos ni de cantantes, y que seguro que encontrará la forma saber mostrarse en directo. La música siempre ha querido ser contemporánea y contestataria, y quizás de eso mismo es de lo que hablamos hoy.