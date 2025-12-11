Reskyt, presente en el eShow Madrid 2025

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

La empresa tecnológica Reskyt , del Pla d'Urgell, ha conseguido de nuevo el éxito en su participación en el eShow Madrid 2025, uno de los acontecimientos de referencia en el sector del comercio electrónico a España. La compañía, especializada en soluciones de app para empresas, consiguió atraer a más de 1.100 visitantes en su estand durante las 48 horas que duró la feria.

Según ha informado la misma empresa, durante su participación en el acontecimiento realizaron casi 300 demostraciones sobre cómo una aplicación móvil puede impulsar las ventas y la fidelización de clientes. Además, llenaron su agenda de seguimientos y reuniones para los próximos días, consolidando así su posición como referente en el sector del mobile commerce.

Uno de los momentos destacados de la participación de Reskyt fue la organización de una mesa redonda centrada en el mobile commerce y la personalización.

El acto, moderado por Gerardo Casas, responsable de IA de la empresa, contó con la participación de directivos de empresas como Vila Viniteca, Estrella Galicia, Galileo Farma y Misako, que compartieron sus experiencias en la adaptación al canal móvil.

Marta Segura, directora de marketing de Galileo Farma, explicó cómo la implementación de una app propia les ha permitido mejorar significativamente la recurrencia de compra en sus productos. “Al final competimos por el tiempo de pantalla del usuario, y la app nos da la oportunidad de estar presentes de una forma más próxima y constante”, afirmó.

Reskyt, presente en el eShow Madrid 2025SEGRE

EL MÓVIL, EJE CENTRAL DE LA ESTRATEGIA

Por su parte, Francesc Pumarola, director de Direct to Consumer de Estrella Galicia, destacó que el canal móvil les ofrece “una vía económica y controlada ante la saturación de las redes sociales”, además de ser un entorno ideal para trabajar la fidelización de los clientes. Desde el sector de la moda, Aleix Pi, de Misako, subrayó la importancia de mantener una experiencia coherente en todos los puntos de contacto con el cliente. “Queremos que el cliente respire el mismo aire a la web, a la app o a las redes sociales”, explicó.

Reskyt, presente en el eShow Madrid 2025

Inteligencia artificial al servicio del comercio electrónico

La conversación también abordó el papel de la inteligencia artificial en la estrategia mobile. Según destacó Carles Selda, de Vila Viniteca, las notificaciones móviles “tienen una tasa de apertura 25 veces superior al correo electrónico", hecho que las convierte en una herramienta fundamental para comunicar lanzamientos y promociones. Santiago Band, responsable de Crecimiento de Reskyt, también ofreció una ponencia sobre cómo las aplicaciones móviles se han convertido en la palanca perfecta para la conversión, el aumento del valor promedio de pedido y la repetición de compra, especialmente cuando el objetivo está al mejorar los resultados de negocio.