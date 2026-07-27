La tasa Temu y Shein y la destrucción de Occidente

Si abrimos Instagram o Twitter (y ya no digo TikTok) nos aparecerán anuncios. Lo hay que nos atraen porque son de marcas conocidas, y después hay plataformas como Shein o Temu, que nos tratan de vender cosas generalmente baratas y, valga la redundancia, de muy mala calidad.

Lo cierto es que estas plataformas chinas se han convertido en el gran bazar de Internet. Podemos encontrar de todo, a céntimos, y suele llegar deprisa. Visto al detalle es muy beneficioso. Visto con perspectiva es la destrucción de occidente: barcos cargados de miles de contenedores con piezas de un euro que utilizaremos un par de veces, fábricas produciendo a todo trapo y consumidores —nosotros— que no sabemos gestionar la abundancia. El hecho de que cierren comercios en Lleida no es culpa de un centro comercial que tardará un par de años a inaugurarse, créanme.

Volviendo a Temu y Shein, por poner nombre a estas grandes plataformas. La UE empieza a mover ficha y acaba de poner en marcha una nueva tasa aduanera que impone un cargo de 3 euros por cada artículo incluido en paquetes con un valor inferior a los 150 euros. La medida ha puesto fin a la exención arancelaria de la que disfrutaban estos paquetes, creada originalmente para agilizar la burocracia en envíos pequeños. Gravando estos artículos, Europa trata de controlar el volumen masivo de importaciones del continente asiático.

Este impuesto funciona por categorías. Si compramos 3 camisetas por 10 euros, tendremos que pagar 3 euros por las tres camisetas, por formar parte de la misma categoría. Si compramos 3 camisetas, un llavero y una funda del móvil que nos costarían menos de 20 euros, tendremos que pagar 9 euros de tasa.

¿Y quien lo paga, eso? El reglamento es claro señalando que es la empresa vendedora y no el consumidor final quien tiene que abonar esta tasa, pero claro, eso no es sencillo de controlar, y asociaciones de consumidores ya han alertado de que quien lo acabará pagando serán los clientes de estas empresas y que habrá un encarecimiento generalizado, y eso podría hacer que muchos de estos productos de muy bajo coste dejen de ser rentables.