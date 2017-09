Protesta amb tractors per exigir ajuts per pal·liar la crisi de la fruita

Agricultors els van aparcar davant de l’entrada de la fira durant tot el dia

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un centenar d’agricultors van aparcar ahir al matí quaranta tractors davant de l’entrada de la Fira de Sant Miquel com a protesta per reclamar ajuts directes de la Comissió Europea per al sector de la fruita, amb l’objectiu de mitigar les pèrdues per la crisi de preus de les últimes quatre campanyes. També reivindiquen la posada en marxa d’un “pla de xoc” que faciliti arrancar determinats fruiters a les explotacions que no poden seguir produint fruita, així com una pla de reconversió varietal per adaptar les plantacions a les demandes del mercat. Els agricultors havien convocat la mobilització al matí,