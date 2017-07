Cent bombers voluntaris de tot Lleida s’ofereixen al parc del Pont de Suert

Han sigut clau per evitar que tanqués

Més d’un centenar de bombers voluntaris de tot Lleida s’han ofert per cobrir les guàrdies al parc de bombers del Pont de Suert. Ahir, per exemple, van acudir a la capital de l’Alta Ribagorça efectius dels parcs de Tremp, Organyà i les Borges Blanques, segons va explicar Josep Maria Alcalà, president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca). “Aquest oferiment desinteressat per part de molts companys ha sigut clau perquè el parc no tanqués portes el 30 de juny”, va afegir Alcalà.Interior va arribar a un acord i un compromís consensuat fins al 31 d’agost per garantir la cobertura