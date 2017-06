Mig centenar de joves en el primer Ricard Viñes Piano Kids

Se celebrarà de dijous a diumenge, amb concerts oberts al públic en general

El primer concurs internacional de piano per a joves talents de fins a 17 anys arrancarà aquest dijous amb mig centenar d’inscrits. Tot un èxit, tenint en compte que els organitzadors, al principi, n’esperaven una trentena, segons van explicar la directora de l’Auditori, Puri Terrado, i l’organitzador del concurs, el pianista i professor del Conservatori Jordi Benseny. Els participants d’aquest 1st Ricard Viñes Piano Kids and Youth procedeixen de diversos països i es distribuiran en tres categories: fins a 11 anys, fins a 14 i fins a 17. Aquesta última té com a premi per al guanyador 2.000 euros i