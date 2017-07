El Govern al·lega que no entrega l’art perquè la seua possessió és del Museu

La jutge d’Osca va desestimar ahir el recurs català contra el trasllat de les obres

La Generalitat, com havia anunciat, no va enviar ahir a la jutge d’Osca cap pla d’entrega de les 44 obres d’art del Museu de Lleida procedents de Sixena. En lloc d’això, li va remetre un escrit en el qual li diu que no pot entregar-les perquè no estan a les seues mans, ja que el seu “posseïdor immediat” és el Consorci del Museu de Lleida.La resolució de l’Audiència Provincial d’Osca del passat 13 de juliol que reconeix per primera vegada el Consorci del Museu de Lleida com a “posseïdor de part dels béns religiosos” procedents de Sixena reclamats per Aragó