Love of Lesbian posa el ritme al 60è aniversari de San Miguel

Unes 2.600 persones, en un festival també amb Mishima i Renaldo & Clara

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El centre de producció de Mahou San Miguel a Lleida es va omplir ahir de música i ritme en la segona edició del festival San Miguel Music Explorers a la Fàbrica. Més de 2.600 persones van brindar i van ballar al ritme de Love of Lesbian, Mishima, Belle and Sebastian DJ Set i Renaldo & Clara, en un vespre en el qual la cervesa, la música i la gastronomia es van donar la mà. El concert va posar el colofó a la celebració del 60è aniversari de San Miguel a Catalunya, i dóna així per finalitzat un any d’activitats en