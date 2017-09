Vint anys de l’escola L’Intèrpret en fotos i vídeos

Mostra a l’IEI per tancar l’aniversari

L’escola de música L’Intèrpret de Lleida va culminar ahir les activitats del seu vintè aniversari amb una exposició de fotografies i vídeos a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. El centre repassa dos dècades d’activitats amb una mostra sobre la seua aportació a la vida cultural i pedagogia musical de Lleida. El director de l’escola, Alfons Pérez, va destacar que “durant aquests vint anys han passat per les nostres aules prop de 4.500 alumnes i hem comptat amb 160 professors”. Pérez va rememorar que “L’Intèrpret va ser la primera escola privada de música a obrir les portes a Lleida, l’any 1997”. Una altra data destacada de la trajectòria històrica del centre va ser el curs 2011-12, quan es va convertir en conservatori, el primer de caràcter privat de la província i el tercer de Catalunya, dos anys després de l’ampliació de les seues instal·lacions.

Fins al 22 d’octubre, el públic pot reviure en fotos i vídeos activitats de l’escola com l’òpera infantil La gàbia daurada, el musical Rubab, el concert de Nadal a la Seu Vella amb El cant de la Sibil·la o els concerts familiars que porten per nom Diumenges a tot ritme.