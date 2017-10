Els preus van pujar tres dècimes a Lleida el setembre

Actualitzada 11/10/2017 a les 10:05

La inflació interanual se situa en el 2,1%

© L'Eix Comercial de Lleida. Segre

L’Índex de Preus del Consum (IPC) a la demaración de Lleida va pujar tres dècimes el mes de setembre passat respecte a l'agost i la taxa interanual es va situar en el 2,1%, una dècima més, segons dades fetes públiques aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).



En el conjunt de Catalunya, els preus es van mantenir estables en el balanç mensual al setembre, mentre que en taxa interanual es van situar en el 2,1%, una dècima més que a l’agost.



En el conjunt de l’Estat espanyol, la inflació va pujar un 0,2% el setembre respecte al mes anterior i va elevar dos dècimes la seua taxa interanual, fins l’1,8%, per l’encariment dels aliments i begudes no alcohòliques.