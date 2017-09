El Lleida continua invicte

Empata al camp de l’At. Balears (1-1), però surt de la zona de play off

El Lleida es manté invicte a la Lliga després de l’empat que ha arrencat aquest migdia del camp de l’At. Balears (1-1). El Lleida suma 9 punts, després de les cinc primeres jornades, en les quals ha aconseguit tres empats i dos victòries. L’empat, no obstant això, no li és suficient per mantenir-se en la zona de play off.

L’equip de Gerard Albadalejo s’ha enfrontat per primera vegada aquesta temporada amb un rival directe en la lluita per la lligueta d’ascens i l’examen ho ha aprovat. Ha sumat un bon punt en un partit en i que s’ha avançat al marcador gràcies a un gol de Jorge Félix en el minut 33 (0-1). Prèviament, Andriu ha llançat alt una bona rematada i, en el 43, Diego Rivas ha enviat a córner el millor llançament dels locals. Amb 0-1 s’ha arribat al descans.

Tot just començar la segona meitat l’At. Balears ha empatat el partit. Gerard Oliva ha anotat l’1-1 (50). El Lleida ha seguit buscand la victòria i la millor ocasió l’ha tingut Moustapha, amb una bona rematada en el minut 62 que no ha trobat el premi del gol.

Al final, empat que manté l’equip d’Albadalejo invicte aquesta temporada, ja que també ha superat dos rondes de la Copa del Rei. El pròxim partit serà diumenge que ve al Camp d’Esports, davant d’un altre rival de la part alta de la taula, l’At. Saguntí.