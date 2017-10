L’Actel Lleida planta cara, però cau davant del Breogán (73-86)

Un parcial de 0-15 en l’últim quart, clau de la derrota

El Actel Força Lleida ha perdut davant el Breogán (73-86) en un partit igualat que només s’ha decantat del costat visitant en els últims minuts. L’equip que dirigeix Borja Comenge ha tornat a competir, però es queda amb només una victòria a la cua de la classificació després de quatre jornades.

Un primer quart que va començar malament per als lleidatans, va acabar sent un dels millors de la temporada (25-17). El Breogán es va veure totalment superat i va poder donar per bo arribar al descans només cinc punts per sota (42-37).

En la segona meitat van canviar els papers i els de Lugo van dominar el joc, remuntant a poc a poc i posant-se per davant. Malgrat la resistència lleidatana (59-58), el Breogán va imposar el seu millor fons d’armari per emportar-se la victòria, encara que la diferència final va ser massa àmplia.