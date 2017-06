Circ Picat omple d'alegria Alpicat

Amb entrades exhaurides i un èxit que el consoliden com a Festival de referència a Catalunya

L’aposta que, ara fa tot just quatre anys, va posar en marxa l’Ajuntament d’Alpicat amb la creació del festival Circ Picat ha rebut un cop més el vistiplau del públic, que s’ha bolcat amb un certamen que enguany ha consolidat una xifra propera als 15.000 visitants, esgotant entrades per als espectacles –especialment els de tarda, vespre i nit– i que ja és tot un referent dels festivals de circ a Catalunya.

L’alcalde d’Alpicat, Joan Gilart, feia una lectura molt positiva de la trajectòria del festival des dels seus inicis, quan no era més que “una aposta ferma però arriscada”, ja que el circ no deixava de ser una disciplina poc coneguda i promocionada a Ponent. Ara, quatre anys després, l’alcalde d’Alpicat admet que l’èxit ha estat “més gran del que esperàvem”, motiu pel qual anunciava que “seguirem apostant per aquesta proposta i mirarem de créixer en espai i en espectacles”.

Una proposta que, en aquesta quarta edició, s’ha desenvolupat en dos dies, dissabte i diumenge, com sempre amb el format d’espectacles gratuïts que enguany han anat a càrrec d’una dotzena de companyies en sis espais diferents, dos d’ells de nova creació.

D’aquesta manera, el públic ha pogut gaudir un any més de companyies consolidades i d’avantguarda amb els denominadors comuns de qualitat i d’espectacles familiars, tot plegat sota l’organització de l’Ajuntament d’Alpicat.

Pel que fa a les companyies participants, aquestes han estat Improvistos’s, Cirkonita, Los Barlou, Circ Xic, Bot Project, El Gran Dimitri, Circo La Raspa, Psirc i Circ Vermut, a les quals cal afegir-hi els grups que, juntament amb Improvisto’s, van oferir el Cabaret del dissabte a la nit, que van ser Claudia, Circ Pistolet, Berta, Circo Afilado i Antonia.

Els espectadors han pogut veure companyies com ara Psirc, un grup que a Alpicat ha exercit de cap de cartell i que ha estat premiat en diferents festivals i fires d’Europa. A Circ Picat, la companyia Psirc ha ofert l’espectacle ‘Acrometria’, de mà a mà, acrobàcia i equilibris.

Pel que fa als espais escènics, n’hi ha hagut dos de nova creació: la carpa del Parc, on durant els dos dies s’hi ha instal·lat una carpa de la companyia Circ Xic, i l’anomenat Espai Off, situat al pati del Casal, on s’han fet actuacions curtes de 15 minuts amb una programació pròpia. Aquests dos nous espais s’han afegit als quatre tradicionals del festival Circ Picat: La Unió, la plaça de la Natura, el pati del Casal, la plaça de l’Església i la plaça de la Biblioteca.

Entre les novetats d’aquesta edició, cal destacar que, tot i que els espectacles eren gratuïts, en els d’interior –amb l’objectiu d’evitar cues innecessàries– calia treure una entrada per accedir als espais. També s’ha estrenat el nou logotip de Circ Picat, que serà la imatge que identificarà un festival que, poc abans del seu inici, va entrar a formar part, juntament amb l’Ajuntament d’Alpicat, de la Plataforma Arts de Carrer, una proposta que reuneix sota un mateix sostre festivals, fires i mostres de Catalunya que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor de la seva programació.