Aprovat el nou cànon digital, que es carregarà a mòbils, CD i memòries

Actualitzada 03/07/2017 a les 16:56

Quedaran exceptuades de pagament de drets d’autor les còpies realitzades per les Administracions públiques per a ús professional, les realitzades per persones jurídiques o físiques que actuïn com a "consumidors finals" i les realitzades pels qui comptin amb autorització

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns el decret llei que modifica la compensació per còpia privada i l’ajusta a dret comunitari, per la qual cosa el pagament als autors per les còpies privades de les seues obres es carregarà als mòbils, CD i memòries, però amb excepcions sobre qui ho haurà de fer.



Segons el text del reial decret, que substitueix al que va declarar il·legal el Tribunal Suprem l’any passat, aquest nou "cànon digital" torna al concepte principal amb què va entrar en vigor durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. La compensació als autors per la còpia de les seues obres es carregarà als equips, aparells i suports digitals (mòbils, CD i memòries). "El decret llei que avui presentem el que fa és substituir l’actual model de compensació equitativa finançat amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat per un model basat en el pagament d’un import a satisfer pels fabricants i distribuïdors d’equips, acompanyat d’un mecanisme efectiu d’exceptuaciones i desemborsaments", ha dit el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.



Per gestionar la facturació de la compensació equitativa per còpia privada als fabricants i distribuïdors, segons ha informat el Ministeri de Cultura, les entitats de gestió hauran de constituir una persona jurídica que, a més, "serà la responsable de gestionar les excepcions del pagament i els reemborsos".



Quant a les excepcions incloses en la nova norma, quedaran exceptuades de pagament de drets d’autor les còpies realitzades per les Administracions públiques per a ús professional, les realitzades per persones jurídiques o físiques que actuïn com a "consumidors finals" i les realitzades pels qui comptin amb autorització.



Dos d’elles noves, la que parla de les administracions públiques i persones jurídiques, ja que la que fa referència a persones físiques que estava inclosa en la llei de 1987, data en la qual per primera vegada es va establir un sistema per compensar els autors per la còpia de les seues obres realitzada per particulars. El real decret-llei, segons fonts del ministeri, fixa una "implantació esglaonada" per "facilitar la introducció del nou model".



Així, el primer any després de l’entrada en vigor d’aquesta norma s’aplicarà de manera provisional la compensació prevista en la disposició transitòria segona, que estableix tant el llistat d’equips, suports i materials de reproducció, com les quanties econòmiques amb què s’hauran d’abonar als autors. En aquest sentit, per un telèfon mòbil o smart-phone els fabricants abonaran 1,10 euros, i per un dispositiu electrònic amb pantalla tàctil o tablet, 3,15 euros. "Es graven als mateixos aparells que als països del nostre entorn, però en una forquilla de quanties més baixa", han matisat.



Transcorregut un any es regularà mitjançant reial decret tant la relació d’equips, com les quanties, per adaptar-les a la realitat de la còpia privada i a les novetats tecnològiques del mercat, i les successives modificacions es faran mitjançant ordre ministerial.



Segons ha dit Méndez de Vigo, aquest nou text "es justifica per dos raons": perquè després de l’anul·lació del Tribunal de Justícia de la UE "érem en un escenari a Espanya que exigia la necessitat de regular un nou sistema de compensació equitativa per còpia privada" i perquè la Comissió Europea "s’estava plantejant la incoació d’un procediment d’infracció del dret comunitari". "Incoació -ha matisat- que no s’ha dut a terme però que hagués portat sancions per al nostre país. I no s’ha portat perquè anunciem a la Comissió Europea que estàvem negociant la tramitació d’aquest reial decret".



El real decret-llei aprovat avui pel Consell de Ministres ha estat acordat, com ha puntualitzat Méndez de Vigo, amb les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual (agrupades en l’Associació per al Desenvolupament de la Propietat Intel·lectual, ADEPI), amb les grans empreses del sector tecnològic i amb els diversos grups parlamentaris. "S’han introduït moltes de les aportacions que tots ells han realitzat, amb l’objectiu de fer un text el més consensuat possible," ha acabat abans d’anunciar que s’espera que el real decret-llei sigui validat en el pròxim ple del Congrés.