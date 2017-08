Agramunt acull un taller de danses tradicionals

La plaça de l’Om d’Agramunt va acollir dimecres a la tarda un taller de danses tradicionals que va acabar amb una ballada de folk a càrrec del grup Trementina a Tres.

L’activitat, organitzada per l’ajuntament, va comptar amb la participació de veïns de totes les edats que durant una hora i mitja van poder aprendre alguns passos que, posteriorment, van posar en pràctica durant el concert. Una altra de les peculiaritats de la iniciativa va ser el lloc escollit per celebrar el taller, la plaça de l’Om, també al centre històric, on a penes se solen celebrar actes lúdics, com sí que acostumen a fer-se a la plaça de l’Església, la del Mercadal i la del Pou.

El taller de danses forma part d’activitats d’estiu organitzades per l’ajuntament i que donaran pas a la festa major de la setmana que ve.