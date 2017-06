Denuncien el col·lapse d'Urgències a l'acudir-hi més pacients per la calor

Aquesta setmana, i el personal assegura que hi ha llargues esperes per a proves || L’hospital reconeix el pic assistencial però diu que hi ha llits per a ingressos

L’àrea d’Urgències de l’Arnau de Vilanova ha registrat aquesta setmana una afluència de pacients més alta de l’habitual (de mitjana atén 250 persones al dia) que ha provocat llargues esperes per ser atès i per a proves diagnòstiques. Aquesta situació de col·lapse s’ha notat especialment en les hores centrals del dia, a causa de les altes temperatures registrades les últimes jornades.

El personal sanitari va assegurar aquest dijous que està sent una setmana “especialment intensa” pel que fa a pressió assistencial, que ha obligat a col·locar dos pacients per box, encara que van assenyalar que molts pacients dels que van a Urgències tenen patologies banals i de poca gravetat.



Així, per exemple, aquest dijous a primera hora de la tarda la sala d’espera d’Urgències estava pleníssima (vegeu la foto) i alguns pacients van assenyalar que van haver d’esperar diverses hores per ser visitats, mentre que un altre va indicar que hi havia pacients en lliteres situades als passadissos d’aquesta àrea.

Per la seua part, la direcció de l’hospital va reconèixer un augment d’afluència de pacients aquest dijous al migdia “que van alentir el drenatge i l’atenció sanitària”. No obstant, van remarcar que encara queden llits i habitacions disponibles per hospitalitzar aquells pacients que ho requereixin.

Els representants sindicals temen que aquesta saturació es repeteixi al llarg de l’estiu, al coincidir amb els torns de vacances del personal sanitari. També estan pendents que Salut doni a conèixer les mesures del pla d’estiu d’aquest any, que assigna la distribució de recursos en hospitals i CAP. Aquest pla sol reforçar les poblacions costaneres.



Estudi per detectar els factors que desenvolupen la diabetis



Un grup d’investigadors d’atenció primària i hospitalària d’Endocrinologia de Lleida impulsen un estudi per determinar els factors que incideixen en els pacients prediabètics a desenvolupar finalment la malaltia. En concret, es farà un seguiment d’entre cinc i deu anys a una mostra de 594 pacients de Mollerussa i s’avaluaran variables com la dieta i la història clínica. La investigació ha estat publicada a la revista British Medical Journal BMJ Open. L’estudi servirà per desenvolupar dos tesis doctorals de metgesses de família.