Denuncien un bar de la Mariola per les contínues molèsties dels clients a la terrassa

Actualitzada 31/08/2017 a les 18:19

© Un vehicle de la Guàrdia Urbana de Lleida. SEGRE

La Guardia Urbana de Lleida va denunciar aquest dimecres la responsable d’un bar del carrer Mariola per les molèsties que causaven els client de la seua terrassa. Segons ha explicat la policia local, dimarts a la tarda una patrulla ja va anar al local en rebre queixes sobre el soroll que provocaven els clients del bar. A més, van comprovar que les taules i les cadires ocupaven tota la vorera, obstaculitzant el pas dels vianants, i van demanar als clients que deixessin lliure el pas.



Més tard, els agents van tornar al bar en ser requerits per un veí que es queixava que els clients continuaven amb la mateixa actitud.



El dia següent, dimecres, un veí va informar que en el mateix local d’oci que es va actuar el dia abans hi havia gent a la terrassa cantant, tocant la guitarra i ballant a la vorera. Els agents van comprovar els fets i es van entrevistar amb la responsable del local, que havia estat advertida el dia anterior que tenia que prendre les mesures adients per tal que el clients no molestessin al veïnat. Davant això, els agents van procedir a denunciar-la per no evitar actes incívics.